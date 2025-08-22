El dominicano Alexander Ogando brilla en Bruselas con la victoria en 200 metros

The Swiss voice in the world since 1935

Redacción deportes, 22 ago (EFE).- El dominicano Alexander Ogando presentó su candidatura a luchar por una medalla en el Mundial de septiembre de Tokio al ganar la prueba de los 200 metros del Memorial Van Damme, celebrado esta noche en el estadio Rey Balduino de Bruselas (Bélgica) y última prueba de la Liga Diamante antes de la final de Zúrich de la próxima semana.

Ogando, quinto en los 200 de los Juegos de París y plata mundial en el relevo mixto de su país en el Mundial de 2022, venció con un registro de 20.16, un segundo más que su mejor marca personal.

Segundo en Bruselas fue el estadounidense Robert Gregory con 20.19 y el nigeriano Udodi Onwuzurike, tercero, con 20.20.

El dominicano, además, superó a velocistas de prestigio, como el estadounidense Christian Coleman, campeón del mundo en 2019, cuarto con 20.42 y el liberiano Joseph Fahnbulleh, sexto con 20.58.

Alexander Ogando ganó por segunda vez en una prueba de la Liga Diamante después del éxito logrado el pasado año en París. EFE

