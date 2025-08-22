El Dow Jones de Industriales sube 715 puntos tras apuntar Powell a una bajada de tipos
Nueva York, 22 ago (EFE).- El Dow Jones de Industriales, el principal indicador de la Bolsa de Nueva York, subió el 1,60 %, un total de 715 puntos (hasta los 45.500 enteros), tras apuntar este viernes el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, a una bajada de los tipos de interés próximamente en Estados Unidos.
A las 10.15 horas (14.15 GMT) también avanzaba el S&P 500 un 1,40 %, hasta las 6.459 unidades, y el tecnológico Nasdaq un 1,64 %, hasta los 21.447 puntos (una subida de 347 enteros).
Powell afirmó este viernes durante el simposio de Jackson Hole (EE.UU.) que «la balanza de riesgos» para la economía estadounidense «está cambiando», lo que parece apuntar a una mayor preocupación por el mercado laboral y el potencial de crecimiento que llevarían al organismo a implementar pronto una rebaja de tipos de interés. EFE
