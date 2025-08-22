The Swiss voice in the world since 1935

El Dow Jones de Industriales sube 715 puntos tras apuntar Powell a una bajada de tipos

Nueva York, 22 ago (EFE).- El Dow Jones de Industriales, el principal indicador de la Bolsa de Nueva York, reaccionó con una subida del 1,60 %, un total de 715 puntos (hasta los 45.500 enteros), tras apuntar el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, a una bajada de los tipos de interés próximamente.

A las 10:15 hora local de Nueva York, también avanzaba el S&P 500 un 1,40 %, hasta las 6.459 unidades, y el tecnológico Nasdaq un 1,64 %, los 21.447 puntos, con una subida de 347 enteros.

Powell afirmó este viernes durante el simposio anual de Jackson Hole (Wyoming) que «la balanza de riesgos» para la economía estadounidense «está cambiando», lo que apunta a una mayor preocupación por el mercado laboral y el potencial de crecimiento que llevarían al organismo a implementar pronto una rebaja de tipos de interés.

A falta de casi un mes para que la Fed se vuelva a reunir -lo hará el 16-17 de septiembre- para decidir sobre política monetaria y con gran parte de los operadores anticipando una medida flexibilizadora en esa próxima junta, las declaraciones que Powell sirven como termómetro a los inversores para medir sus posiciones en las próximas semanas.

Entre las 30 mayores cotizadas del Dow Jones destacaban en el arranque las subidas de Nike (3,24 %), Home Depot (2,64 %), Caterpillar (2,5 %), Boeing y American Express (2,4 %, respectivamente), entre otras; con caídas solo para JPMorgan (-0,31 %) y Coca-Cola (-0,11 %). EFE

