The Swiss voice in the world since 1935

El dron ruso que cayó en Polonia procedía de Bielorrusia, según los investigadores

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Cracovia (Polonia), 21 ago (EFE).- El dron ruso que explotó este miércoles en el este de Polonia procedía muy probablemente de territorio bielorruso, afirmó este jueves el fiscal que investiga el caso, mientras que el Ministerio de Exteriores polaco ha anunciado que presentará hoy una protesta oficial ante el embajador de Rusia.

El fiscal Grzegorz Trusiewicz, que dirige un equipo de investigación compuesto por otros seis fiscales y un dispositivo de unos 150 militares, declaró en una rueda de prensa en Lublin (este), que, teniendo en cuento los datos de los que dispone, existe «una alta probabilidad de que el objeto provenga de Bielorrusia».

Indicó además que «continúa la búsqueda de restos, especialmente dispositivos electrónicos» en el maizal de Osiny, a unos 75 kilómetros de la frontera con Ucrania, donde cayó el dron la madrugada del miércoles.

El general Dariusz Malinowski, confirmó por su parte que «el motor (del dron) es de producción china, con inscripciones probablemente en coreano».

Se cree que el aparato era del tipo conocido como «señuelo» o «réplica», un dron sin ojiva de combate y con poca carga explosiva destinado a poner a prueba o confundir los sistemas de detección antiaérea.

El ministro de Exteriores polaco, Radosław Sikorski, anunció este jueves que se presentará una queja formal al embajador de la Federación Rusa que incluirá una descripción del caso, una protesta y la exigencia de que no se repitan casos similares.

Además, Sikorski escribió en la plataforma X que «otra violación de nuestro espacio aéreo desde el este confirma que la misión más importante de Polonia ante la OTAN es la defensa de nuestro propio territorio».

El ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, calificó ayer el suceso como «una nueva provocación» de la Federación Rusa» y añadió que Moscú «nunca admitirá» su responsabilidad en este caso. EFE

mag/cph/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
13 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
16 Me gusta
12 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR