El dron ruso que cayó en Polonia procedía de Bielorrusia, según los investigadores

2 minutos

Cracovia (Polonia), 21 ago (EFE).- El dron ruso que explotó este miércoles en el este de Polonia procedía muy probablemente de territorio bielorruso, afirmó este jueves el fiscal que investiga el caso, mientras que el Ministerio de Exteriores polaco ha anunciado que presentará hoy una protesta oficial ante el embajador de Rusia.

El fiscal Grzegorz Trusiewicz, que dirige un equipo de investigación compuesto por otros seis fiscales y un dispositivo de unos 150 militares, declaró en una rueda de prensa en Lublin (este), que, teniendo en cuento los datos de los que dispone, existe «una alta probabilidad de que el objeto provenga de Bielorrusia».

Indicó además que «continúa la búsqueda de restos, especialmente dispositivos electrónicos» en el maizal de Osiny, a unos 75 kilómetros de la frontera con Ucrania, donde cayó el dron la madrugada del miércoles.

El general Dariusz Malinowski, confirmó por su parte que «el motor (del dron) es de producción china, con inscripciones probablemente en coreano».

Se cree que el aparato era del tipo conocido como «señuelo» o «réplica», un dron sin ojiva de combate y con poca carga explosiva destinado a poner a prueba o confundir los sistemas de detección antiaérea.

El ministro de Exteriores polaco, Radosław Sikorski, anunció este jueves que se presentará una queja formal al embajador de la Federación Rusa que incluirá una descripción del caso, una protesta y la exigencia de que no se repitan casos similares.

Además, Sikorski escribió en la plataforma X que «otra violación de nuestro espacio aéreo desde el este confirma que la misión más importante de Polonia ante la OTAN es la defensa de nuestro propio territorio».

El ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, calificó ayer el suceso como «una nueva provocación» de la Federación Rusa» y añadió que Moscú «nunca admitirá» su responsabilidad en este caso. EFE

