El Ejército australiano busca a un niño de cuatro años que lleva seis días en el desierto

Sídney (Australia), 2 oct (EFE).- El Ejército australiano se ha sumado a la búsqueda de Gus, un niño de cuatro años desaparecido desde hace seis días en una remota zona desértica del sur del país, aunque la Policía reconoció este jueves que no se han hallado nuevas huellas ni indicios que ayuden a localizarlo.

Un contingente de 48 militares llegó en la mañana de este jueves a un área situada unos 40 kilómetros al sur de la localidad de Yunta, en el sur de Australia, donde el menor fue visto por última vez el sábado por la tarde mientras jugaba en la arena de su casa familiar.

Según un comunicado de la Policía del Sur de Australia, los soldados apoyarán en los próximos días las labores de rastreo en tierra, relevando a equipos que han recorrido hasta 40 kilómetros diarios.

El menor se encuentra desaparecido en una zona conocida como ‘outback’, nombre popular del vasto interior árido y semidesértico de Australia, una de las regiones más inhóspitas y despobladas del planeta.

La última pista del menor se remonta al martes, cuando un rastreador aborigen encontró una huella con un dibujo «muy similar» al calzado del niño. Sin embargo, el superintendente Mark Syrus, a cargo de la operación, advirtió que no se han encontrado más huellas y que la marca podría haber sido dejada en días anteriores.

«Es inusual no hallar más rastros», afirmó a la radio pública ABC.

Syrus subrayó que no existen indicios de que haya terceras personas involucradas en la desaparición, ya que la zona es de difícil acceso. La Policía, no obstante, mantiene abiertas todas las líneas de investigación y ha registrado la vivienda familiar en tres ocasiones. EFE

