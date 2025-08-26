El Ejército colombiano decomisa 8,6 toneladas de marihuana en el sur del país

2 minutos

Bogotá, 26 ago (EFE).- El Ejército colombiano incautó en el municipio de La Plata, en el departamento del Huila (sur), 8,6 toneladas de marihuana y un kilo de cocaína ocultos en un camión, en lo que calificaron como el mayor decomiso de droga en esa región en los últimos cuatro años.

Según un comunicado, el cargamento iba a ser enviado al exterior y pertenecía a la organización criminal Hernando González Acosta del Bloque Central Isaías Pardo, del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de la antigua guerrilla de las FARC, comandado por Néstor Vera Fernández, alias Iván Mordisco.

El Ejército aseguró que con esta operación «se evita que más de ocho millones de dosis lleguen a las calles de Colombia y otros países», al tiempo que afectan de manera «contundente» a las finanzas del grupo armado residual, que utiliza las rentas del narcotráfico para financiar acciones violentas.

Aunque el Gobierno colombiano ha intensificado operativos contra el narcotráfico con la expectativa de obtener la certificación estadounidense por sus esfuerzos en la lucha antidrogas, la presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, advirtió la semana pasada de que el país enfrenta un alto riesgo de descertificación, debido al bajo cumplimiento de sus compromisos en esta materia.

Colombia es el país con más hectáreas cultivadas de hoja de coca, un total de 253.000 en 2023, según cálculos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés), y también el que más produce. EFE

pc/joc/llb