El Ejército de EEUU eleva a 42 la edad máxima para alistarse

afp_tickers

1 minuto

El Ejército de Estados Unidos elevó de 35 a 42 años su edad máxima de reclutamiento, en línea con la mayoría de las demás fuerzas armadas del país.

El cambio entra en vigor el 20 de abril. Las nuevas normas permiten que personas de hasta 42 años se alisten en el Ejército, la Guardia Nacional y la Reserva del Ejército.

El Ejército ya había elevado la edad de alistamiento a 42 años en 2006, durante la guerra de Irak, pero la redujo nuevamente a 35 una década después.

La Fuerza Aérea y la Armada ya aceptan reclutas de hasta 40 años.

Los Marines fijan en 28 el límite de edad, pero permiten candidatos mayores con autorización especial.

La edad mínima de alistamiento sigue siendo 17 años con consentimiento de los padres, o 18 años.

Con las nuevas normas, el Ejército también permitirá el alistamiento de personas que tengan hasta una condena relacionada con la marihuana.

bur-lkd/cms/mel/avl