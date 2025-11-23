El Ejército de Israel mata a un palestino en Cisjordania durante un ataque de colonos

Jerusalén, 23 nov (EFE).- Un joven palestino murió este domingo a causa de un disparo en el pecho perpetrado por soldados israelíes en la aldea de Deir Jarir, a pocos kilómetros al norte de la ciudad de Ramala (Cisjordania ocupada), informó el Ministerio de Sanidad palestino en un comunicado.

«Un hombre palestino murió por fuego israelí en la aldea de Deir Jarir», anunció Sanidad. Poco antes, la Media Luna Roja Palestina había informado del trasladado a un hospital de un hombre con una herida de bala en el pecho.

Medios palestinos identifican al fallecido como Baraa Jairi Ali Maali, de 20 años, si bien las autoridades aún no han confirmado estos detalles sobre él.

Estos mismos medios recogen, según el relato de testigos, que colonos israelíes atacaban casas a las afueras de esta aldea cuando llegaron los soldados que abrieron fuego y, según el medio palestino Wafa, ofrecieron «protección» a los israelíes.

Los ya habituales ataques de colonos israelíes en Cisjordania, amparados de forma frecuente por el Ejército israelí, se dispararon en octubre coincidiendo con la temporada de la recogida de la aceituna y el inicio del alto el fuego en la Franja de Gaza.

Los incendios de propiedades palestinas, el arranque de olivos, agresiones a activistas e incluso palizas a palestinos a manos de colonos, que residen ilegalmente en Cisjordania ocupada y Jerusalén Este, se dispararon alcanzando la cifra más alta desde 2006, año en que la OCHA comenzó este registro.

La agencia de la ONU para los Refugiados palestinos (UNRWA) registró solo ese mes más de 500 incidentes, mientras que la OCHA documentó 264 ataques. En ambos casos, la cifra superó cualquier registro histórico.

Más de 1.000 palestinos han muerto en Cisjordania -incluido un número indeterminado de milicianos- desde el 7 de octubre de 2023, fecha desde la que Israel incrementó sus incursiones militares en este territorio palestino. Hay además más de 200 menores de edad y una veintena de mujeres muertas, según OCHA.

Al menos 21 de ese millar fueron asesinados a manos de colonos. Ninguno de estos agresores, en ocasiones incluso pese a que el ataque quedó grabado en vídeo, han sido condenados por la justicia de Israel.

«La situación en Cisjordania se deteriora día a día y solo empeorará, porque no existe ningún mecanismo interno ni externo que frene a Israel ni detenga su continua política de limpieza étnica», denunció en un comunicado Yuli Novak, directora de la ONG israelí B’Tselem este domingo.EFE

