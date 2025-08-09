El ejército de Pakistán dice haber abatido a 47 insurgentes que vincula con la India

Islamabad, 9 ago (EFE).- Las fuerzas de seguridad paquistaníes abatieron al menos a 47 milicianos durante operaciones separadas de dos días en el distrito de Zhob, en la conflictiva provincia de Baluchistán, al suroeste de Pakistán, informó este sábado el Ejército.

En un comunicado, los Servicios de Relaciones Públicas Interinstitucionales (ISPR) señalaron que las tropas eliminaron a 33 milicianos que intentaban infiltrarse a través de la frontera entre Pakistán y Afganistán, en el área de Sambaza, en Zhob, la noche del 7 al 8 de agosto.

Tras la operación, las fuerzas de seguridad lanzaron una operación de limpieza deliberada en la zona circundante, en la que murieron otros 14 milicianos, indicó el ISPR.

El comunicado afirmó que los fallecidos eran «jariyíes patrocinados por India», un término que el Ejército utiliza para referirse a milicianos que han abandonado las enseñanzas del islam.

El ISPR añadió que, una vez neutralizados los terroristas perseguidos, las fuerzas de seguridad recuperaron armas, municiones y explosivos de los abatidos.

«Las fuerzas de seguridad siguen comprometidas a proteger las fronteras de la nación y frustrar los intentos de sabotear la paz, la estabilidad y el progreso de Pakistán», señaló la oficina de comunicación militar.

El primer ministro, Shehbaz Sharif, y el ministro del Interior, Mohsin Naqvi, felicitaron a las fuerzas por la muerte de los 47 milicianos y prometieron además garantizar la erradicación de la lacra del terrorismo.

«Nuestros soldados arriesgaron sus vidas para proteger el país y frustraron con éxito los planes nefastos de los terroristas», añadió el primer ministro paquistaní.

Pakistán ha sido testigo de un aumento de los incidentes transfronterizos desde que los talibanes afganos regresaron al poder en el vecino Afganistán en 2021, especialmente en las provincias fronterizas de Khyber Pakhtunkhwa (KP) y Baluchistán. EFE

