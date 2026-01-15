El Ejército de Somalia y la misión de la UA matan a más de 30 yihadistas de Al Shabab

2 minutos

Nairobi, 15 ene (EFE).- Más de treinta terroristas del grupo yihadista somalí Al Shabab fueron abatidos este jueves en una operación de las Fuerzas Armadas de Somalia (SNA, en inglés) y la Misión de Apoyo y Estabilización de la Unión Africana (UA) en Somalia (AUSSOM) efectuada en el sur del país, confirmó este dispositivo de la organización panafricana.

Según un comunicado de AUSSOM, la operación se produjo cerca de la base militar de Bulunagaad, en la región del Bajo Shabelle, y en ella participaron también fuerzas de Uganda y otros socios internacionales que apoyan a Somalia en su lucha contra el terrorismo.

«La operación, que contó con el apoyo de medios aéreos, dio lugar a múltiples enfrentamientos con combatientes de Al Shabab. Gracias a las ofensivas coordinadas por tierra y aire, más de treinta miembros de Al Shabab quedaron fuera de combate, mientras que varios otros resultaron heridos», detalló la misión.

Este enfrentamiento tuvo ugar después de que los terroristas atacaran a fuerzas del Ejército somalí y de la UA mientras llevaban a cabo operaciones contra algunos remanentes del grupo expulsados de la zona de las ciudades costeras de Gendershe, Merca y Jilib (esta última considerada capital del territorio controlado por el grupo yihadista).

«Las SNA, la AUSSOM y sus socios actuaron con rapidez y decisión para neutralizar las amenazas terroristas dirigidas contra las fuerzas de seguridad y la población civil de la zona», concluyó el comunicado.

Somalia ha intensificado las operaciones militares contra Al Shabab desde que el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, anunció en agosto de 2022 una «guerra total» contra los terroristas.

Desde entonces, el Ejército, apoyado por sucesivas misiones de la UA, ha efectuado múltiples ofensivas contra el grupo, a veces con la colaboración militar de Estados Unidos y Turquía en bombardeos aéreos.

Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda, comete frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central, respaldado por la comunidad internacional, e instaurar un estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

El grupo yihadista controla zonas rurales del centro y el sur de Somalia, y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra. EFE

lbg/pa/rcf