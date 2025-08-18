The Swiss voice in the world since 1935

El Ejército incauta más de 2,5 toneladas de marihuana en carreteras del sur de Colombia

Bogotá, 18 ago (EFE).- Las autoridades colombianas incautaron más de 2,5 toneladas de marihuana que eran transportadas en dos camiones que viajaban por carreteras de los departamentos sureños de Caquetá y Huila y, al parecer, eran propiedad de la mayor disidencia de las FARC, informó este lunes el Ejército.

En una primera operación, ejecutada en la carretera que une al Huila con Caquetá, militares interceptaron un camión «cargado con paquetes rectangulares de marihuana», detalló el Ejército en un comunicado.

La segunda operación fue realizada en la misma carretera, «donde las tropas verificaron un camión que también transportaba un significativo cargamento del narcótico», agregó la información.

Según la institución, en total fueron incautadas 2,5 toneladas de marihuana que ya estaban «listas para su comercialización».

También fueron detenidos dos hombres que viajaban en los camiones y que al parecer hacen parte del grupo Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las antiguas FARC.

«Uno de los capturados intentó sobornar a los soldados con la suma de 100 millones de pesos (unos 25.000 dólares) para permitir el tránsito del cargamento. La oferta fue rechazada de inmediato, demostrando la firmeza, integridad y compromiso de los uniformados en el cumplimiento de su deber constitucional», añadió el Ejército.

La marihuana, los camiones y los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. EFE

