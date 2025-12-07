El ejército israelí anuncia que abatió dos palestinos en Cisjordania ocupada

afp_tickers

1 minuto

El ejército israelí anunció el domingo que abatió a dos hombres en Cisjordania ocupada, en el marco de un intento de embestida el sábado por la noche contra un grupo de tropas allí desplegadas.

La Autoridad Palestina identificó como Ahmad Khalil al Rajabi, de 17 años, y Ziad Jabara Abu Dawud, de 55, a los fallecidos en el incidente ocurrido cerca de Hebrón.

El ejército israelí indicó que el tiroteo se produjo cuando «un terrorista aceleró hacia los soldados israelíes durante una operación en un puesto de control de seguridad en Hebrón. Los soldados respondieron disparando contra el terrorista que se encontraba en el vehículo, quien fue eliminado», declaró el ejército a AFP.

El ejército añadió que una segunda persona no involucrada y que se desplazaba en otro vehículo fue alcanzada por los disparos, pero no proporcionó más información.

