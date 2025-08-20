El Ejército israelí confirma la muerte de un comandante de Hamas del 7 de octubre

1 minuto

Jerusalén, 20 ago (EFE).- El Ejército israelí confirmó este miércoles la muerte, hace una semana, de un comandante palestino que participó en los ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023.

Según las fuerzas israelíes, el comandante, identificado como Muhammad Naif Abu Shamala, era jefe de la unidad de élite del grupo islamista palestino Hamás, la Nujba.

«El terrorista se infiltró en Israel y tomó parte en el intento de infiltración en el Puesto Ma’aras de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) durante la brutal masacre del 7 de octubre», dijo el Ejército en un comunicado.

Abu Shamala fue abatido por las tropas israelíes el pasado 13 de agosto en la localidad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, según el mensaje, que no da más detalles sobre las circunstancias de su muerte.

El Ejército acusó además al miliciano de planear numerosos ataques contra las tropas israelíes durante la guerra en Gaza.

Anoche, Israel confirmó la muerte de otro miliciano de Hamás que también participó en los ataques del 7 de octubre, y que había estado involucrado en el secuestro de Yardén Bibas, que fue liberado durante el alto el fuego de comienzos de año.

Yardén fue secuestrado por Hamás durante su ataque contra el kibutz Nir Oz, junto a la frontera con Gaza. Más tarde, otro grupo palestino secuestró a su mujer, Shiri, y a sus dos hijos pequeños, Ariel y Kfir, que murieron en cautiverio.EFE

