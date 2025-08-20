El Ejército israelí confirma que ya está en la «fase inicial» para tomar la ciudad de Gaza

Jerusalén, 20 ago (EFE).- El Ejército israelí ya ha comenzado con los preparativos para expandir su ofensiva y tomar la ciudad de Gaza, una operación que se encuentra en su «fase inicial», confirmó este miércoles un oficial israelí en una llamada con la prensa.

El oficial, bajo condición de anonimato, dijo que ya hay tropas israelíes operando en Yabalia, al norte de la capital gazatí, y en el barrio de Zeitún, en las afueras de la ciudad.

«Estamos tomando medidas para preparar el terreno para la operación», dijo el oficial.

En un comunicado poco después, el Ejército informó de que en los últimos días una de sus brigadas «ha reanudado sus operaciones en la zona de Jabalia y en las afueras de la ciudad de Gaza», donde los ataques israelíes se han intensificado desde que hace casi dos semanas el gabinete de seguridad aprobara la toma de la ciudad de Gaza y de otras zonas costeras, lo que supondrá el desplazamiento al sur de más de un millón de personas.

Los preparativos están desarrollándose independientemente de las negociaciones para un acuerdo de alto el fuego en el enclave, y las órdenes del Ejército son «claras»: preparar y ejecutar un plan para enfrentarse a Hamás en el interior de la ciudad de Gaza, dijo la fuente.

Según el oficial, el grupo islamista está utilizando la capital gazatí, donde las fuerzas israelíes llevan meses sin entrar, para reagruparse de forma más organizada, rearmarse y preparar ataques, incluidos lanzamientos de cohetes contra Israel.

«Cuando hay un acuerdo, y nuestro Gobierno nos dice que hay un acuerdo, pausamos nuestras operaciones, y cuando no lo hay, hacemos todo lo posible para enfrentarnos a esos terroristas lo más duro que podemos», aseguró la fuente.

El oficial no quiso entrar en detalles sobre cuándo comenzarán las evacuaciones previstas de civiles gazatíes hacia el sur del enclave, ni cuándo entrarán las tropas israelíes en la ciudad de Gaza, pero detalló que la operación tendrá varias fases, y según la prensa israelí los combates podrían continuar hasta principios de 2026.

Los planes del Ejército incluyen además el llamado a filas de decenas de miles de soldados en la reserva.

Según el oficial, la mayoría de las fuerzas que combatirán en la capital gazatí serán soldados regulares, mientras que muchos reservistas realizarán labores de apoyo, de aviación o sustituirán a las fuerzas regulares en otros frentes.

La fuente indicó que en una primera fase se convocará a 50.000 reservistas, una convocatoria que, según el diario israelí Ynet, se hizo este mismo miércoles enviando órdenes de reclutamiento a 40.000 reservistas. En total, según este medio, se necesitarán entre 110.000 y 130.000 para la operación, que serán reclutados en tres oleadas. EFE

