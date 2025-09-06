The Swiss voice in the world since 1935

El ejército israelí instó a los habitantes de Ciudad de Gaza a evacuar hacia una «zona humanitaria» al sur

Este contenido fue publicado en
2 minutos

El ejército israelí instó este sábado a los habitantes de Ciudad de Gaza a evacuar hacia el sur donde declaró una «zona humanitaria», antes de la gran ofensiva terrestre prevista para tomar la localidad más poblada del territorio palestino.

«A partir de ahora, y con el fin de facilitar la evacuación de los habitantes de la ciudad, declaramos la zona de Al Mawasi como zona humanitaria», anunció en un mensaje en las redes sociales el portavoz del ejército israelí en árabe, Avichay Adraee. 

«Aprovechen la oportunidad y desplácense sin demora hacia la zona humanitaria donde ya hay miles de personas».

La ONU estima que en Ciudad de Gaza y la periferia hay cerca de un millón de personas y advirtió que una intensificación de la ofensiva israelí sería una «catástrofe».

El movimiento islamista Hamás, que gobierna en Gaza, aceptó en agosto una propuesta para un acuerdo de tregua con Israel que permita la liberación de rehenes en etapas, gracias a la mediación de Egipto, Estados Unidos y Catar.

Pero el gobierno israelí exige ahora que el grupo palestino entregue sus armas, libere a la totalidad de los rehenes y ceda el control de la Franja de Gaza. 

Desde el inicio de la guerra que estalló tras el ataque sin precedentes de Hamás contra territorio israelí el 7 de octubre de 2023, el ejército israelí ha lanzado numerosos bombardeos en zonas declaradas como «humanitarias» y «seguras», argumentando que su objetivo eran combatientes de Hamás escondidos entre la población civil. 

En las últimas semanas, decenas de personas entrevistadas por AFP en Ciudad de Gaza reiteran que no hay ningún lugar seguro en este territorio palestino y que prefieren morir allí antes que volver a ser desplazados.

