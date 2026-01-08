El Ejército sirio publica mapas de puntos que atacará en Alepo y pide evacuación inmediata

3 minutos

El Cairo, 8 ene (EFE).- El Ejército sirio publicó este jueves mapas de al menos ocho puntos que pretende atacar en Alepo, al considerarlos feudos de la alianza liderada por kurdosirios Fuerzas de Siria Democrática (FSD), y pidió su evacuación de forma inmediata, mientras entra en vigor el toque de queda impuesto en esa ciudad septentrional.

«Advertimos a los residentes del área del punto ilustrado en el mapa de que el Ejército Árabe Sirio llevará a cabo ataques concentrados en esta posición que la organización FSD usa como una posición militar y punto de lanzamiento de ataques contra los habitantes de Alepo», dijo el Ministerio de Defensa sirio.

En esos mensajes, difundidos por la televisión oficial siria Al Ijbariya, la institución castrense destacó que «es necesaria la inmediata evacuación» de las áreas marcadas en rojo.

Los mapas ilustran áreas ubicadas en las inmediaciones de los distritos Sheikh Maqsoud y Asharafieh, en la parte septentrional de Alepo y escenario de violentos enfrentamientos entre las FSD y el Ejército sirio, que en los últimos tres días han dejado al menos ocho muertos y 57 heridos, según la alianza kurdosiria.

El Gobierno de Damasco confirmó, por su parte, la muerte de «varios» civiles en bombardeos y disparos de francotiradores de las FSD en los últimos tres días, sin especificar números, si bien este jueves el Ministerio de Sanidad sirio informó de «la muerte de 4 personas y heridas a 33 en bombardeos de las FSD», según Al Ejbariya.

Las partes en conflicto se han acusado recíprocamente de atacar áreas civiles en Sheikh Maqsoud como Ashrafieh, de mayoría kurda, por lo que las autoridades sirias declararon el miércoles «zonas militares» a ambos distritos.

El Ejército sirio afirmó también que abrió «corredores seguros» para evacuar a civiles de esos barrios y aseguró que ya han salido al menos 2.000 personas, mientras que el Ministerio de Educación suspendió este jueves las actividades en las escuelas.

Por su parte, el Ministerio de Defensa declaró este jueves un toque de queda «hasta nuevo aviso» en los dos barrios, así como en el distrito de Bani Zeid, que entró en vigor a las 13.30 hora local (10.30 GMT), dada la escalada en la región.

Los enfrentamientos entre las partes en dicho barrios no son nuevos, ya que a finales de diciembre se produjeron choques similares que se saldaron con cuatro muertos.

La nueva escalada en Alepo se produjo después de que el jefe de las FSD, Mazlum Abdi, se reuniera en Damasco con funcionarios del Gobierno sirio en el marco de las negociaciones de integración en el Ejército nacional, algo que ya debería haberse completado.

Damasco y los kurdosirios firmaron el 10 de marzo un acuerdo para buscar una solución a las autoproclamadas zonas autónomas del noreste de Siria tras el derrocamiento, hace más de un año, de Bachar al Asad, pero el proceso sufrió varios reveses. EFE

fa/cgs/alf