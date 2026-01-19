El ejército sirio se despliega en zonas antes controladas por los kurdos en virtud del acuerdo de tregua

El ejército sirio se desplegó el lunes en las zonas anteriormente controladas por los kurdos, tras un acuerdo anunciado la víspera que, según los analistas, supone un golpe para las ambiciones de esta minoría de preservar una autonomía de facto.

El gobierno interino de Siria, dirigido por Ahmed al Sharaa, intenta imponer su autoridad en todo el territorio tras el derrocamiento de Bashar al Asad a finales de 2024.

El líder de las fuerzas kurdas de Siria, Mazloum Abdi, dijo el domingo que había aceptado un acuerdo con Damasco para evitar una guerra más amplia.

El pacto se anunció tras los últimos avances de las fuerzas sirias en los territorios controlados por los kurdos en el norte y el este del país. Las tropas también expulsaron a las fuerzas kurdas de la ciudad de Alepo a principios de enero.

El acuerdo, de 14 puntos, se obtuvo tras meses de arduas negociaciones y prevé la integración de fuerzas e instituciones kuras en el Estado. También la entrega inmediata al gobierno de las provincias kurdas de Deir Ezzor y Raqa.

Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), dominadas por los kurdos, habían alcanzado un acuerdo de integración con Damasco en marzo, pero varios obstáculos impidieron su implementación.

Apoyadas por Washington, combatieron y derrotaron al grupo Estado Islámico (EI) en el país.

Al Sharaa tiene previsto recibir este lunes en Damasco a Abdi, el líder de las FDS, para finalizar los detalles del acuerdo de cese el fuego.

Pese al acuerdo, tres soldados sirios murieron, según el ejército, en enfrentamientos el lunes con las fuerzas kurdas, que acusaron a los soldados gubernamentales de atacarlos.

– «Queremos estabilidad» –

Los analistas creen que el acuerdo supone un duro golpe para las ambiciones de la minoría kurda de preservar una autonomía de facto en amplias zonas del norte y noreste de Siria.

En la provincia de Deir Ezzor, en el este, un corresponsal de la AFP vio decenas de vehículos militares dirigiéndose hacia el este del río Éufrates mientras que camiones, vehículos y peatones esperaban en un pequeño puente.

Mohammed Khalil, un conductor de 50 años, declaró a la AFP que estaba contento con la llegada de las fuerzas gubernamentales. «Esperamos que las cosas mejoren. No había libertad» bajo el control de las FDS, afirmó.

Safia Keddo, una maestra de 49 años, dijo a su vez: «Queremos que los niños vuelvan a la escuela sin miedo y que se restablezcan el suministro de electricidad, agua y pan. No pedimos un milagro, solo queremos estabilidad y una vida normal».

El ejército afirmó que «inició el despliegue» en el norte y el este de Siria «para asegurar la zona en virtud del acuerdo», y añadió que las fuerzas habían llegado a las afueras de la ciudad de Hasakeh, cuya provincia es el bastión de los kurdos.

El pacto también estipula que Damasco asuma la responsabilidad de la custodia de los prisioneros del grupo yihadista Estado Islámico y de sus familias, recluidos en cárceles y campamentos controlados por los kurdos.

Un corresponsal de la AFP en Raqa informó que las fuerzas de seguridad se desplegaron en la plaza principal, mientras un convoy militar atravesaba la ciudad y se escuchaban disparos esporádicos.

Raqa fue el antiguo bastión del grupo yihadista Estado Islámico en la provincia homónima.

Khaled al-Afnan, de 34 años y residente en Raqa, dijo que apoyaba «los derechos civiles de los kurdos», pero insistió en que no apoyaba el hecho de que tuvieran «un papel militar». «Este acuerdo es importante para proteger la vida de los civiles», dijo.

– Dudas –

Las FDS se retiraron el domingo de las zonas bajo su control en la zona oriental de Deir Ezzor, incluidos el yacimiento petrolífero de Al Omar, el mayor del país, y el yacimiento de Tanak.

Al Omar estaba bajo control kurdo desde que sus fuerzas expulsaron de allí al grupo Estado Islámico en 2017. Durante años, este sitio albergó la mayor base de la coalición internacional antiyihadista liderada por Estados Unidos.

Mutlu Civiroglu, analista y experto en asuntos kurdos con sede en Washington, afirmó que el avance del gobierno «plantea serias dudas sobre la durabilidad» del alto el fuego y del acuerdo de marzo entre el gobierno y los kurdos, que se encuentra estancado.

«Los enfrentamientos de Sharaa con las fuerzas kurdas, tras las presiones ejercidas anteriormente sobre las zonas alauitas y drusas, refuerzan las dudas sobre la legitimidad del gobierno provisional y su capacidad para representar a la diversa población de Siria», añadió.

El año pasado se produjeron actos de violencia sectaria en el bastión costero alauita del país y en la provincia de Sueida, en el sur de Siria, de mayoría drusa.

