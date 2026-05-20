El ELN declara un cese el fuego unilateral por elecciones presidenciales en Colombia

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Bogotá, 20 may (EFE).- La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció este miércoles un cese el fuego unilateral de tres días con motivo de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo en Colombia, que se celebrarán en un ambiente de creciente violencia en zonas rurales del país.

«El cese el fuego iniciará a las 00:00 horas del 30 de mayo y finalizará a las 00:00 horas del 2 de junio del presente año», señaló esa guerrilla en un comunicado.

Según el ELN su Dirección Nacional «orienta a toda su fuerza combatiente a no realizar operaciones militares ofensivas contra las Fuerzas Armadas del Estado» durante ese periodo. EFE

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