El embajador de Nicaragua expulsado de España confirma que ya está fuera del país

2 minutos

Madrid, 26 ene (EFE).- El hasta ahora embajador de Nicaragua en Madrid, Mauricio Carlo Gelli, confirmó este lunes a EFE que ayer recibió la orden de expulsión del Gobierno de España y que ya se encuentra fuera del país.

El Ministerio de Asuntos Exteriores español informó hoy de que ayer dio la orden de expulsar al embajador de Nicaragua en Madrid en «estricta reciprocidad» por la «injusta expulsión» del embajador de España en Managua y de la segunda jefatura de España en el país centroamericano.

En declaraciones a EFE, Mauricio Carlo Gelli confirmó que España le había «aplicado la reciprocidad» y que ya estaba camino de Nicaragua, con escala en Roma.

«Cada país es soberano y toma sus decisiones», añadió el embajador, que no quiso entrar en más valoraciones.

Las tensiones entre ambos países han sido constantes en los últimos años y en 2021 el régimen de Daniel Ortega denunció «la continua intromisión» de España en los asuntos internos de Nicaragua.

En respuesta, el Gobierno español llamó a consultas a su entonces embajadora en Managua, María del Mar Fernández-Palacios, y rechazó de forma «tajante» las acusaciones del Gobierno nicaragüense.

Posteriormente, en 2023, el Gobierno de Nicaragua expulsó y despojó de su nacionalidad a centenares de diplomáticos, ex funcionarios de Estado, defensores de derechos humanos, disidentes sandinistas, opositores, periodistas, académicos, estudiantes, empresarios y comerciantes, entre otros.

Ante esta situación, España ofreció la nacionalidad española a todos ellos, además de a otros opositores aún encarcelados en Nicaragua.

Además, en marzo del año pasado, el Congreso español aprobó una proposición no de ley, apoyada por los principales partidos del Gobierno y de la oposición, para condenar la «sistemática» violación de derechos humanos en Nicaragua, exigir el cese inmediato de la represión e impulsar en la UE el aumento de sanciones contra el régimen nicaragüense.

Este domingo, el Gobierno nicaragüense expulsó al embajador español, Segio Farré Salvá, que había llegado a Managua el pasado 2 de diciembre, a lo que ha respondido España con «estricta reciprocidad».EFE

rod/lab