El empleo en energías renovables registró en 2024 su primera desaceleración

Abu Dabi, 11 ene (EFE).- El empleo en el sector de energías renovables alcanzó los 16,6 millones de puestos de trabajo en 2024, tan solo un 2,3 % más respecto a 2023, en lo que constituye la primera desaceleración de crecimiento de este sector que sigue teniendo en China su mayor fuente de creación de empleo, al acaparar el 44 % del total global.

Así lo indicaron este domingo la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su revisión anual de energías renovables y empleo, en el que destaca el creciente impacto de las fricciones geopolíticas y geoeconómicas, así como de la automatización, en la fuerza laboral del sector, pese a que las instalaciones de energías renovables siguen alcanzando nuevos máximos.

De hecho, fue en 2023 cuando se registró el mayor crecimiento histórico de empleos en energías renovables, pasando de 13,7 millones en 2022 a 16,2 millones, es decir, un aumento interanual del 18 %.

China es el país que sobresale «tanto en el despliegue de capacidades de generación como en la fabricación de equipos, principalmente gracias a sus cadenas de suministro integradas y de gran escala, que ofrecen equipos a precios inigualables», se indica en el informe presentado en Abu Dabi, en el marco de la 16ª Asamblea General de IRENA que arranca este domingo en Emiratos Árabes Unidos.

En 2024, China creó aproximadamente 7,3 millones de empleos en energías renovables, lo que significa el 44 % del total mundial, seguida de la Unión Europea (UE) con la misma cifra que en 2023, 1,8 millones de empleos.

Por otro lado, el empleo en renovables en Brasil ascendió a 1,4 millones, mientras que en la India y Estados Unidos apenas creció, pasando de alrededor de 1 millón a 1,3 millones y 1,1 millones, respectivamente.

Al respecto, el director general de IRENA, Francesco La Camera, afirmó que «el despliegue de las energías renovables está en auge, pero el aspecto humano de la historia es tan importante como el tecnológico. Los gobiernos deben situar a las personas en el centro de sus objetivos energéticos y climáticos mediante políticas comerciales e industriales que impulsen la inversión».

En términos de empleo por tecnología, la energía solar fotovoltaica mantiene el liderazgo, gracias a la continua expansión de las instalaciones y de las plantas de fabricación de paneles, según el informe, que sitúa en 7,3 millones los puestos de trabajo en esta industria en 2024.

En el segundo lugar están los biocombustibles líquidos, con la creación de 2,6 millones de empleos en 2024, de los cuales el 46,5 % se generó en Asia.

La hidroelectricidad quedó en tercer lugar con 2,3 millones de empleos, seguida de la energía eólica con 1,9 millones.

Por otro lado, el director general de la OIT, Gilbert F. Houngbo, destacó en el informe que “una transición justa hacia un futuro basado en energías renovables debe estar fundamentada en la inclusión, la dignidad y la igualdad de oportunidades». EFE

