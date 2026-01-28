El empleo generado por la minería en Perú creció 9,5 % en 2025 respecto al 2024

Lima, 28 ene (EFE).- El empleo directo generado por la minería en Perú creció 9,5 %, de enero a noviembre del 2025, respecto al mismo periodo del 2024, al ocupar a 262.309 personas en las regiones sureñas de Arequipa y Moquegua, principalmente, según informó este miércoles el Ministerio de Energía y Minas.

En el pasado mes de noviembre, el empleo formal en minería subió 16 %, respecto al mismo mes del 2024, al registrar a 286.805 trabajadores en el sector, la cifra más alta del año pasado, y en medio de un periodo de altos precios internacionales de los metales de los que Perú es productor destacado, como el cobre, la plata y el oro.

Según el Boletín Estadístico Minero (BEM), elaborado por la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera del ministerio, la región surandina de Arequipa es la mayor región peruana generadora de empleo en minería al ocupar a 46.797 personas (16,3 % del total), seguida por la vecina Moquegua con 25.240 trabajadores (8,8 %).

Asimismo, las norteñas La Libertad dieron empleo a 23.716 personas, Áncash a 22.384 personas y Cajamarca a 22.200 personas hasta noviembre pasado.

Sobre la participación laboral por género, un total de 23.799 puestos fueron ocupados por mujeres, que representó el 8,3% del empleo total generado.

Igualmente, el 73,4 % de los empleos hasta noviembre fueron ofrecidos por empresas contratistas mineras y compañías conexas, lo cual significó un incremento de 22 % respecto a noviembre de 2024.

El restante 26,6 % fue generado directamente por empresas mineras, lo que representó un alza de 2,2 % respecto al mismo mes del año pasado.

El boletín detalló que la producción minera metálica creció 1,6 % para el cobre, 8 % para la plata y 0,05 % para el oro, de enero a noviembre del 2025, mientras que la inversión minera subió 21 % a 5.133 millones de dólares, en el mismo periodo. EFE

