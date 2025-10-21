El empresario y político conservador Renzo Reggiardo jura como nuevo alcalde de Lima

2 minutos

Lima, 21 oct (EFE).- El empresario y político peruano Renzo Reggiardo juró este martes como nuevo alcalde de Lima, en reemplazo del político ultraconservador Rafael López Aliaga, quien renunció la semana pasada para postular a la Presidencia de Perú en las elecciones generales de abril del próximo año.

Durante la ceremonia oficial, a la que asistió el presidente de transición de Perú, José Jerí, junto con otras autoridades, Reggiardo juró al cargo ante la regidora (concejala) Fabiola Morales, quien pasó a ocupar el cargo de teniente alcaldesa.

Reggiardo, un político 53 años de tendencia conservadora que hasta este martes era teniente alcalde de Lima, aseguró que la gestión que ejercerá hasta el 31 de diciembre de 2026, tendrá como eje central la lucha contra la inseguridad ciudadana, un tema que se ha convertido en la principal exigencia de los limeños hacia sus autoridades ante el gran incremento de la criminalidad.

«Sé que muchas familias viven con miedo, que muchos vecinos sienten que la tranquilidad se ha ido perdiendo poco a poco. Como alcalde metropolitano de Lima, les prometo que me entregaré por completo para revertir esta situación», ofreció.

Agregó que ejercerá su cargo «con firmeza» y exhortó «de la manera más cordial al presidente interino (Jerí) a asumir ese rol con honestidad y cercanía, para que juntos podamos recuperar la paz y la tranquilidad que tanto merecemos».

«Sin seguridad no hay inversión, sin seguridad no hay desarrollo y sin seguridad no hay futuro», enfatizó durante la ceremonia, que se desarrolló en el Teatro Municipal de Lima.

López Aliaga renunció oficialmente al cargo el pasado 13 de octubre, en el último día de plazo legal para que las autoridades electas puedan dejar sus cargos para postular a la presidencia de Perú.

El también líder del partido Renovación Popular, que aparece como favorito en las actuales encuestas de intención de voto, con un 10 % de las preferencias, aseguró que en las actuales circunstancias de inestabilidad política y social en su país «hay que asumir lo difícil, hay que dejar la zona de confort y dejar la vida, incluso, si es necesario».

Aunque las encuestas lo ubican en el primer lugar de intención de voto, aproximadamente el 50 % de los peruanos también afirma que aún no ha decidido por quién votará o no piensa votar por ninguno de los posibles candidatos conocidos hasta el momento. EFE

