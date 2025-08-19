El encarcelado expresidente peruano Castillo inscribe su nuevo partido, Todo con el Pueblo

Lima, 19 ago (EFE).- El izquierdista expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022) logró inscribir desde prisión su nuevo partido político, Todo con el Pueblo, en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), fuera de plazo para participar en las elecciones de 2026, donde la formación estará previsiblemente dentro de la marca y las listas de Juntos por el Perú (JP), de su exministro Roberto Sánchez.

Castillo, que fue detenido el 7 de diciembre de 2022 después de su fallido intento de golpe de Estado y que permanece desde entonces en la prisión de Barbadillo, lidera Todo con el Pueblo, y el representante legal del partido, Dermali Cubas, informó a través de un comunicado compartido en redes que el JNE ya lo reconoce como tal.

«Gracias hermano presidente constitucional Pedro Castillo Terrones, líder máximo y nato de nuestro partido Todo con el Pueblo. Desde tu cautiverio dispusiste la gestación y constitución del instrumento, así como la inscripción del partido Todo con el Pueblo, y ahora es una realidad», destacó el comunicado.

El partido compartió un documento oficial del Jurado Nacional de Elecciones con fecha del 18 de agosto, dirigido al representante legal, en el que comunicó que había culminado el procedimiento de inscripción del partido y que corresponde disponer la publicación de la resolución en el diario oficial El Peruano.

Todo con el Pueblo, que tiene como logo una cuchara blanca sobre fondo rojo, busca «promover un cambio democrático y pacífico del Perú, poniéndolo al servicio de los sectores más discriminados», según indica su página web.

«Hoy es un día histórico para el pueblo peruano, para el pueblo marginado, paro los que no tienen voz, porque ahora el pueblo ya tiene su instrumento legal, el partido político Todo con el Pueblo», señaló el partido sobre su inscripción en el registro oficial.

«Todo con el pueblo. Nada sin él. Volveré y seremos millones» es uno de los lemas que aparecen en la página web.

Uno de los exministros de Transportes y Comunicaciones del Gobierno de Castillo, Nicolás Bustamante Coronado, es el secretario general nacional del partido, y una de las hermanas del exmandatario, Irma Castillo, es una de sus directivas.

La agrupación cuenta con 45.000 firmas y 77 comités provinciales distribuidos por casi todas las regiones del país, de los cuales 70 cumplieron con los requisitos.EFE

