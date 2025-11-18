El entrenador de Nacional celebra jugar en casa la vuelta de las finales de Liga Uruguaya

2 minutos

Montevideo, 18 nov (EFE).- El entrenador de Nacional, Jadson Viera, aseguró que a su equipo le genera mucha alegría el hecho de que el sorteo llevado a cabo este lunes marcara que la vuelta de las finales de la Liga Uruguaya que disputará con Peñarol se juegue en el estadio Gran Parque Central.

Así lo dijo en una rueda de prensa que ofreció este martes, a falta de cinco días para el primero de los dos encuentros que pondrán cara a cara al Tricolor y al Aurinegro.

«Terminar en casa es algo para nosotros de mucha alegría», puntualizó Viera, un día después de que se hiciera el sorteo en la Asociación Uruguaya de Fútbol.

En ese sentido, apuntó que será importante comenzar bien el primero de los dos encuentros por lo que significará para Peñarol el jugar en su campo y con su público, al tiempo que reiteró que definir en el Gran Parque Central le da tranquilidad.

Por otra parte, si bien Viera apuntó que Nacional se enfrentará a un rival complicado, añadió que el plantel está esperando un encuentro de ese tipo y recordó que desde su llegada los jugadores están «entregando todo» y «comprometidos con la causa».

Finalmente, dijo que ya tiene una idea sobre el once que pondrá sobre el campo de juego y que sobre esa idea está trabajando, aunque remarcó que no lo tiene definido al 100 %.

Viera asumió como director técnico de Nacional cuando quedaban dos jornadas para el final del Torneo Clausura, luego de que la directiva despidiera a Pablo Peirano.

En ese momento el equipo lideraba la Tabla Anual, que finalmente conquistó al obtener dos empates en los juegos que dirigió el exentrenador de Boston River al Tricolor.

Como ganador de la acumulada, Nacional selló su boleto a la final de la Liga Uruguaya, donde se medirá al vencedor de la semifinal entre el campeón del Torneo Apertura y el del Torneo Clausura.

Dicho encuentro se disputó el pasado fin de semana y acabó con victoria de Peñarol por 1-2 sobre Liverpool.

Las finales entre el Tricolor y el Aurinegro comenzarán el domingo 23 de noviembre en el estadio Campeón del Siglo y culminarán el domingo 30 de noviembre en el Gran Parque Central. EFE

