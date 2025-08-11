El entrenador Diego Vázquez deja al Motagua por los malos resultados

The Swiss voice in the world since 1935

Tegucigalpa, 11 ago (EFE).- El entrenador Diego Vázquez dejó este lunes la conducción del Motagua hondureño debido a los decepcionantes resultados en el en el torneo Apertura en contraste con el buen desempeño que está teniendo en la Copa Centroamericana 2025 de la Concacaf.

«El Fútbol Club Motagua informa a su afición, medios de comunicación y público en general que, a partir de hoy, el profesor Diego Vázquez -argentino, naturalizado hondureño- deja de desempeñarse como Director Técnico de nuestro primer equipo», informó la institución deportiva.

Señaló además que Vázquez «es, sin lugar a dudas, el técnico más exitoso en la historia del Ciclón Azul» y que «su liderazgo, visión y carácter han marcado una era dorada para nuestro club, guiándonos a múltiples títulos y momentos imborrables que quedarán para siempre en la memoria de nuestra afición».

En el torneo local Apertura el Motagua ha perdido los tres partidos al hilo que ha disputado hasta ahora, ocupando la décima posición, penúltima, con cero puntos, mientras que en la Copa Centroamericana 2025 es líder del grupo C con seis unidades, compartiendo con el Saprissa, de Costa Rica.

Con Motagua, Vázquez ganó seis campeonatos, cinco de ellos en la primera faceta que lo dirigió, y el último en 2024, en la segunda, que ha finalizado hoy.

El equipo hondureño se enfrentará el jueves en Tegucigalpa al Cartaginés, de Costa Rica, en la tercera jornada de la Copa Centroamericana 2025. EFE

