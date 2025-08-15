The Swiss voice in the world since 1935

El equipo dominicano femenino de voleibol se lleva el bronce en Panamericanos Junior

Santo Domingo, 16 ago (EFE).- El equipo de la República Dominicana se alzó con la medalla de bronce al derrotar 3-1 a su similar de Argentina en el torneo femenino de voleibol celebrado este viernes en Asunción, Paraguay, como parte de los II Juegos Panamericanos Junior.

La delegación dominicana destacó en una nota que la representación nacional jugó «con el corazón» para imponerse con parciales 25-17, 25-21, 21-25 y 25-19 ante un equipo argentino que también quería el metal de tercer lugar.

«Esta medalla sabe a oro, fue muy trabajada y esperamos seguir trabajando fuerte para lograr llegar a lo más alto», manifestó Katielle Alonzo al concluir el partido.

Con la presea de bronce den voleibol, República Dominicana consiguió su segunda medalla en los II Juegos Panamericanos Junior, tras el metal de plata del judoca José Brache Jarquín en la categoría +100 kilos.

El ataque de las ganadoras fue conducido por las estelares Katielle Alonzo, con 20 puntos, y Alondra Tapia, con 18 tantos, mientras que la central, Florangel Terrero, agregó nueve unidades y sobresalió con efectivos bloqueos en momentos importantes.

«Un momento muy duro, un juego batallado, pero todo salió en el juego y pudimos llevarnos la victoria. El enfoque y seguir las instrucciones del entrenador fueron claves para llegar a la victoria», afirmó la jugadora Crismeily Paniagua.

En la causa perdida, Paula Tomasa anotó 24 puntos, pero no pudo evitar la derrota, en tanto que, Keila Llanos aportó 10 tantos y Gisela Otamendi terminó con 15 unidades.

En las estadistas del juego, Argentina dominó el ataque 49-42, mientras el equipo dominicano el bloqueo 14-8.EFE

