El equipo español prepara en Argentina los Juegos de Milano-Cortina 2026

2 minutos

Madrid, 7 ago (EFE).- Los equipos españoles de esquí alpino se han desplazado hasta Cerro Castor en Ushuaia (Argentina) para preparar la próxima temporada, que incluye los juegos Olímpicos de Milano-Cortina en Italia del 6 al 22 de febrero.

La Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI) explicó que la estancia en el centro de esquí alpino más austral del mundo y el más grande de Tierra del Fuego pretende que el estado de la nieve se parezca lo máximo a lo que se van a encontrar durante la temporada y que esquíen en una altitud baja, para poder aprovechar mejor las horas de entrenamiento.

Los esquiadores Aleix Aubert, Quim Salarich, Juan del Campo, Albert Ortega, Tomás Barata y Arrieta Rodríguez forman parte de la delegación española, que hará una doble concentración con otro bloque específico para septiembre.

El director técnico de alpino de RFEDI, Ángel Calero, destacó que en estas concentraciones «se pasa de un trabajo general a un trabajo más específico en la nieve». «Cerro Castor se convierte en el centro neurálgico del esquí en el verano, ya que encuentras a los equipos de máximo nivel, especialmente durante el mes de septiembre. Sobre esto, puedes compartir entrenos del máximo nivel y eso es muy positivo», señaló.

Olmo Hernán, director deportivo de RFEDI, se mostró convencido de que «la calidad del programa retornará resultados» a pesar del «esfuerzo enorme a nivel presupuestario».

«Este año además nos ha servido para poner en marcha la inversión en tecnología de monitorización del entrenamiento (la mayor hasta la fecha) que hemos realizado con ganas de dar el plus adicional que necesitamos», añadió.

Tmbién los integrantes del equipo sub-21 Luken Garitano, Nur Torres, Roger Barceló, Pablo Echegoyen y Marc Ubeira han permanecido concentrados en Argentina y proseguirán su preparación de pretemporada en Europa. EFE

omm/og