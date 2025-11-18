El escritor francoargelino Boualem Sansal regresa a Francia tras ser indultado

El escritor francoargelino Boualem Sansal, que estaba en Alemania desde su liberación de una cárcel en Argelia la semana pasada, regresó este martes a Francia, donde fue recibido por el presidente Emmanuel Macron.

El mandatario francés «se congratula profundamente por la liberación» de esta «gran escritor cuya dignidad, fuerza moral y valentía fueron ejemplares», indicó un comunicado del palacio del Elíseo, donde el novelista y ensayista de 81 años y su esposa fueron recibidos.

El Comité Internacional de Apoyo a Sansal anunció a media jornada el regreso a Francia «de nuestro amigo y compatriota».

Encarcelado en Argelia durante un año por unas declaraciones, Sansal recuperó la libertad el miércoles tras ser indultado por el presidente argelino Abdelmadjid Tebún, que accedió a la solicitud de las autoridades alemanas.

El escritor fue detenido en Argel el 16 de noviembre de 2024. En julio fue condenado en apelación a cinco años de prisión por haber declarado, entre otras cosas, que Argelia había heredado durante la colonización francesa territorios que hasta entonces pertenecían a Marruecos.

Esta detención agravó las tensiones ya muy fuertes entre Argelia y Francia, desencadenadas después de que París cambiara su posición oficial sobre el Sáhara Occidental, cuyo futuro, en su opinión, pasa por la «soberanía marroquí».

La cuestión de esta excolonia española, «territorio no autónomo» según la ONU, lleva enfrentando desde hace medio siglo a Marruecos, que controla gran parte, con los independentistas saharauis del Frente Polisario, apoyados por Argel.

