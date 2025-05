El español Rodríguez Vílchez pide tiempo a los hinchas de Santos Laguna

Torreón (México), 23 may (EFE).- «Entiendo que los hinchas desconozcan mi trayectoria. Solo les pide paciencia», manifestó este viernes el español Francisco Rodríguez Vilchez, nuevo entrenador del Santos Laguna, club mexicano de decepcionantes resultados en los últimos tres torneos.

«Soy consciente de la situación, pero tenemos un buen plantel, que no ha dado lo que puede dar. Acepté venir porque de la directiva a los jugadores me he dado cuenta que solo quieren mejorar», declaró durante su presentación el exfutbolista nacido hace 46 años en Almería.

«Entiendo que los hinchas desconozcan mi trayectoria, solo les pido tiempo», insistió al aludir a la reciente campaña en la que su nuevo club quedó eliminado en la fase regular como colista con 7 puntos en 17 jornadas.

Vílchez debutó como entrenador en 2011 con el Almería B. Desde entonces dirigió al equipo principal de Almería, el UCAM Murcia, Lugo, Córdoba, Huesca, Girona, Elche y Rayo Vallecano, cuyo banquillo abandonó en febrero de 2024.

«Tengo claro que no he venido a México a estar seis meses o un año, mi intención es estar muchos años aquí. Me gusta la competición, el país, los mexicanos y quiero sentir este fútbol», puntualizó. EFE

