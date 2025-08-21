El español supera al francés como idioma preferido de los estudiantes británicos

2 minutos

Londres, 21 ago (EFE).- El español se ha convertido en la lengua extranjera preferida para los estudiantes de secundaria británicos y supera por primera vez al francés con un aumento del 2,6 % en las matriculaciones, según datos publicados este jueves.

En 2025 se registraron 136.871 matriculaciones de español para el General Certificate of Secondary Education, el título de educación secundaria británico conocido como GCSE, frente a las 133.395 de 2024, todas en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, indican los datos facilitados por el Joint Council of Qualifications (JCQ), organismo que supervisa la administración de los exámenes.

Las inscripciones en clases de francés disminuyeron un 1,4 % y alcanzaron las 132.808, mientras que el pasado curso fueron 134.651, y el alemán cayó un 7 % con respecto al año pasado (de 35.913 a 33.391 matriculaciones), según los mismos datos, que no incluyen los correspondientes a Escocia.

«El español es un idioma muy extendido a nivel mundial, lo hablan muchas personas en todo el mundo y, como sabemos, España es un destino vacacional muy popular entre los británicos, lo que podría haber contribuido a que el español superara al francés este año», dijo Jill Duffy, presidenta de la junta del JCQ en un comunicado.

Sin embargo, la reducción en matriculaciones en francés y alemán es un «motivo de preocupación», aunque el aumento del español demuestra un «apetito real por el aprendizaje de idiomas».

El español se sitúa así entre las cuatro asignaturas que reflejaron un aumento de las matriculaciones este año, junto a Historia, Estudios Empresariales, Ciencia de la Computación y Estadística. EFE

mas/vg/llb