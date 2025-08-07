El estado mexicano de Oaxaca acusa de «apropiación cultural» a Adidas por unas nuevas sandalias

afp_tickers

3 minutos

Autoridades del estado mexicano de Oaxaca (sur) acusaron este miércoles de apropiación cultural a la marca de ropa deportiva Adidas, tras el lanzamiento de un modelo de sandalias que, aseguran, es copia de un diseño tradicional de esa región.

El gobierno estatal y un legislador local denunciaron que el lanzamiento del modelo Oaxaca Slip-On, elaborado por el diseñador estadounidense de raíces mexicanas Willy Chavarria en colaboración con Adidas, no cuenta con la autorización ni reconoce a sus auténticos creadores.

«La empresa Adidas en conjunto con el diseñador Willy Chavarria se apropiaron de un diseño único de los huaraches (sandalias) tradicionales de la población de Villa Hidalgo Yalalag», señaló este miércoles Isaías Carranza, diputado local de origen zapoteco, en su cuenta de Facebook.

Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, también abordó el caso durante una conferencia de prensa el martes. Aseguró que el calzado es un «modelo de huarache reinterpretado», pero propio del estado, mientras mostraba imágenes de las sandalias lanzadas por la marca alemana.

Amenazó además con emprender acciones legales contra Chavarria.

«Este huarache es de Yalalag (…) vamos a pedirle también a nuestros hermanos yalaltecos que trabajemos juntos para poder meterle una denuncia» al artista, añadió Jara en la conferencia.

Por su parte, la secretaría de Culturas y Artes de Oaxaca señaló en un comunicado que la adopción sin consentimiento de elementos culturales de pueblos originarios con fines comerciales supone «una violación a sus derechos colectivos».

Exigió por ello a Adidas «la suspensión inmediata de la comercialización del modelo Oaxaca Slip-On», abrir un proceso de «diálogo y reparación de agravios» con la comunidad de Yalalag, así como reconocer públicamente el origen del diseño.

Chavarria, quien exalta en sus creaciones su ascendencia chicana, estuvo en el ojo del huracán a finales de junio luego que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, le acusara de «glorificar a los criminales» en uno de sus desfiles en la Semana de la Moda de París.

Durante dicha pasarela, varios hombres tatuados que vestían camisetas y pantalones cortos de color blanco se arrodillaron, lo que remitió a la postura que se impone a los internos del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la prisión de máxima seguridad construida por Bukele para encerrar a pandilleros.

México ha denunciado en años recientes la apropiación cultural y el uso no autorizado del arte de sus pueblos originarios por grandes marcas y diseñadores como la china Shein, la española Zara o la venezolana Carolina Herrera.

ai-jla/atm