El estadounidense Louis Crishock es designado alto representante interino para Bosnia

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Skopie, 30 jun (EFE).- El diplomático estadounidense Louis Crishock ha sido designado de forma interina alto representante para Bosnia-Herzegovina desde el 1 de julio, cuando el alemán Christian Schmidt abandona el cargo, y ante la falta de consenso para nombrar a un sucesor permanente antes del 14 de julio.

La decisión fue adoptada este lunes por el Comité Directivo del Consejo de Aplicación de la Paz (PIC, por sus siglas en inglés), que aseguró que mantiene el compromiso de alcanzar un acuerdo sobre el próximo alto representante «lo antes posible» y, en todo caso, antes del 14 de julio.

Crishock, miembro del Servicio Exterior de EE.UU., ocupa desde 2024 el cargo de alto representante adjunto y ejerce además como supervisor internacional del distrito de Brcko, una unidad administrativa especial de Bosnia-Herzegovina.

El PIC señaló que el diplomático estadounidense garantizará la continuidad institucional de la Oficina del Alto Representante (OHR) y la plena validez jurídica de las decisiones adoptadas por sus predecesores.

El PIC es un organismo formado por 55 Estados, entre ellos EE.UU., Japón, Rusia, Turquía, y la mayoría de la Unión Europea, que supervisa la aplicación de los Acuerdos de Dayton, que pusieron fin a la guerra en Bosnia-Herzegovina (1992-1995) y respalda la labor del alto representante.

Se trata del segundo intento fallido del PIC para consensuar un sustituto de Schmidt, después de que tampoco lograra un acuerdo durante su reunión de comienzos de junio en Sarajevo, tras la dimisión del diplomático alemán en mayo alegando motivos personales.

Informaciones de medios internacionales y regionales apuntaron que la salida de Schmidt se produjo después de presiones de Washington, que buscaría instalar a un sucesor más alineado con las actuales prioridades de la política estadounidense.

Desde entonces, Estados Unidos ha defendido que el puesto lo ocupe el diplomático italiano Antonio Zanardi Landi, mientras que los países de la Unión Europea han propuesto al diplomático francés René Troccaz.EFE

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