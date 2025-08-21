El este de Australia se mantiene en alerta por lluvias récord e inundaciones

Sídney (Australia), 21 ago (EFE).- Los equipos de emergencia de Nueva Gales del Sur, en el este de Australia, se mantienen en alerta este jueves, mientras las lluvias torrenciales azotan amplias zonas del estado, en uno de los meses de agosto más lluviosos hasta la fecha.

El Servicio Estatal de Emergencias australiano (SES, por sus siglas en inglés) emitió hoy 33 alertas, de categoría «aviso» y «observa y actúa», para la región de Nueva Gales del Sur, por inundaciones y posibles desbordamientos de ríos.

En el norte del estado, se ha emitido una advertencia de «inundación importante» para el río Namoi, con posibles inundaciones alrededor de Gunnedah, a unos 430 kilómetros de Sídney, el viernes por la tarde.

El SES rescató hoy a un hombre cuyo vehículo quedó atrapado en el agua en el parque Douglas, al suroeste de Sídney, y que tuvo que ser sacado con cuerdas de su furgoneta, y también ha respondido a unos 500 incidentes en las últimas 24 horas.

Las precipitaciones más intensas en las últimas 24 horas hasta las 9 de la mañana (en Síndey, 23.00 GMT del miércoles) se registraron en la región de Mid North Coast, al noreste de Nueva Gales del Sur, con más de 100 milímetros en varios puntos, incluidos el Lago Cathie (146 mm), el Aeropuerto Port Macquarie (141 mm) y Green Valley (132 mm).

En Sídney, las precipitaciones podrían alcanzar este jueves entre los 100 y 120 mm.

La Oficina de Meteorología australiana (BOM, por sus siglas en inglés) advirtió que las fuertes lluvias, resultado de la combinación de tres sistemas meteorológicos, continuarán dejando precipitaciones abundantes y posibles tormentas, con especial preocupación por crecidas fluviales y dijo que se espera que las mismas aumenten desde este jueves hasta el viernes.

Según un análisis de datos de la cadena pública australiana ABC, el de este año sería uno de los meses de agosto más lluviosos en cerca de tres décadas.

Por su parte, el análisis del histórico meteorológico completo del Observatorio Hill, uno de los puntos de medición meteorológica más antiguos de Australia, con datos continuos desde 1858, reveló que las precipitaciones durante los últimos seis años han sido las mayores registradas en su historia. EFE

