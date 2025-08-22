El euro se dispara sobre 1,17 dólares después de que Powell señalara una bajada de tipos

1 minuto

Fráncfort (Alemania), 22 ago (EFE).- El euro se disparó hoy por encima de 1,17 dólares después de que el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, señalara una bajada de los tipos de interés en EEUU.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1706 dólares, frente a los 1,1616 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1608 dólares.

«La estabilidad de la cuota de desempleo y otros indicadores del mercado laboral nos permiten proceder con cautela, mientras consideramos un cambio de nuestra política monetaria», dijo Powell en su discurso en la reunión de bancos centrales en Jackson Hole (Wyoming, EEUU).

La Fed mantuvo sus tipos de interés de referencia en julio en un rango entre el 4,25 y el 4,50 %.

Si bajan los tipos de interés en EEUU, se reduce la rentabilidad de la deuda del Tesoro estadounidense y por ello bajó el dólar.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dará el sábado un discurso en Jackson Hole.

Anteriormente el euro estuvo había estado presionado debido a la revisión a la baja del producto interior bruto (PIB) de Alemania.

La economía alemana se contrajo en el segundo trimestre un 0,3 % (contracción del 0,1 % en el cálculo anterior), por lo que aumenta la preocupación por la mayor economía de la zona del euro.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1583 y 1,1703 dólares. EFE

aia/ad