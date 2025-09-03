The Swiss voice in the world since 1935

El euro se mantiene algo por debajo de 1,17 dólares

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Fráncfort (Alemania), 3 sep (EFE).- El euro se mantuvo hoy algo por debajo de 1,17 dólares tras la mejora del estado de ánimo en los mercados debido a la caída de los rendimientos de los bonos a largo plazo, que el martes habían llegado a máximos.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1672 dólares, frente a los 1,1670 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1653 dólares.

La entrada de pedidos a las fábricas de EE.UU. bajaron en julio un 1,3 % respecto al mes anterior, cifras que no sorprendieron.

La actividad en el sector servicios de la zona del euro empeoró en agosto más de lo previsto, aunque todavía está en expansión, y los precios de producción subieron más de lo esperado en la región.

Este repunte de los precios es un argumento más para que el BCE mantenga sus tipos de interés.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1610 y 1,1680 dólares. EFE

aia/lar

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR