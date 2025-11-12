El euro se paga por debajo de 1,16 dólares

Fráncfort (Alemania), 12 nov (EFE).- El euro se pagó hoy por una banda estrecha por debajo del nivel de los 1,16 dólares, a la espera de la reapertura de la Administración federal estadounidense.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1584 dólares, frente a los 1,1598 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1576 dólares.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos votará una extensión del presupuesto, ya aprobada por el Senado, con el objetivo de reabrir la administración federal tras el cierre más largo de la historia.

Los últimos comentarios del miembros del Consejo de Gobierno del BCE muestran una preocupación por una subida de la inflación.

La miembro del comité ejecutivo del BCE Isabel Schnabel advirtió en Londres de que ha aumentado algo el riesgo de que suban los precios en la zona del euro si se recupera la economía con los impulsos presupuestarios.

No obstante, en un evento organizado por BNP Paribas, Schnabel consideró que no se producirá una fuerte subida de la inflación.

La economista alemana descarta que se vaya a mantener el debilitamiento de la inflación de los últimos meses porque los precios de los servicios suben y el encarecimiento de los alimentos es «bastante fuerte».

El BCE no bajará los tipos de interés si sube la inflación y por ello estos comentarios apoyaron al euro.

La zona del euro tuvo en octubre una inflación del 2,1 % (2,2 % en septiembre).

La inflación se situó en Alemania en octubre en un 2,3 % interanual, como en el cálculo preliminar.

Los mercados prevén que el BCE mantendrá el precio del dinero en el 2 % en diciembre.

Datos débiles de creación de empleo en EEUU avivaron las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) bajará sus tipos de interés en diciembre.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1563 y 1,1588 dólares. EFE

