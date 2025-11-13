El euro supera de nuevo los 1,16 dólares, máximo desde hace dos semanas

1 minuto

Fráncfort (Alemania), 13 nov (EFE).- El euro superó de nuevo el nivel de los 1,16 dólares, máximo desde hace dos semanas, tras la reapertura de la Administración federal estadounidense, que impulsa el apetito por el riesgo de forma moderada.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1641 dólares, frente a los 1,1584 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1619 dólares.

La Administración federal estadounidense reabre tras 43 días de cierre, el más largo de su historia, después de que el Congreso aprobara esta madrugada un presupuesto provisional que durará hasta el 30 de enero.

El presidente estadounidense, Donald Trump ha firmado la ley que reabre la administración federal, que primero fue aprobada por la Cámara de Representantes y después por el Senado.

La producción industrial de la zona del euro creció en septiembre un 0,2 % respecto al mes anterior y un 1,2 % interanual, muy por debajo de las expectativas.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1579 y 1,1634 dólares.EFE

aia/rf