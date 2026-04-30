El Eurogrupo analizará el impacto en la banca de Mythos, la nueva IA de Anthropic

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Bruselas, 30 abr (EFE).- Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) analizarán el próximo lunes junto con los supervisores bancarios del bloque las posibles implicaciones en el sector de Mythos, el nuevo modelo de inteligencia artificial desarrollado por la empresa estadounidense Anthropic.

El asunto será abordado en el intercambio que los ministros tienen previsto con la presidenta del Mecanismo Único de Supervisión del BCE, Claudia Buch, y con el presidente de la Junta Única de Resolución Bancaria, Dominique Laboureix, según señalaron fuentes comunitarias.

«Todos hemos seguido los acontecimientos sobre Mythos y Anthropic y también está en la mente de los ministros, los dos presidentes explicarán lo que están haciendo al respecto», explicaron sobre un tema que también surgió, recuerdan, en el marco de las últimas reuniones económicas en Washington por la capacidad que tienen estas tecnologías para «explotar vulnerabilidades» en los sistemas digitales.

Este punto se enmarcará en el debate habitual que el Eurogrupo mantiene dos veces al año sobre la Unión Bancaria, originalmente destinado a reforzar los balances bancarios o garantizar los colchones de capital del sector, pero que últimamente se han dirigido más a cuestiones como la competitividad o las amenazas de ciberseguridad.

Sin embargo, las mismas fuentes reconocen que «la realidad es que se sabe muy poco» del nuevo modelo de IA de Anthropic, principalmente porque «nadie en la UE» tiene acceso a Mythos, por lo que se desconocen sus «capacidades» reales y toda evaluación se basa en «rumores y análisis que hacen otros».

Será, por lo tanto, una «primera discusión» que se desarrollará sin «información suficiente» para que sea «decisiva», aunque un alto funcionario europeo avanzó que se tendrá que retomar el debate cuando haya más datos sobre las implicaciones del modelo.

«Está claro que es algo que hay que tomarse en serio y escucharemos a los supervisores que están a cargo de la respuesta», afirmó sobre un debate que se centrará en las consecuencias para las instituciones financieras pero que también afecta más ampliamente a la «ciberresilinecia» de la economía europea».

Anthropic anunció hace unas semanas el desarrollo de Claude Mythos Preview, un nuevo modelo de computación con capacidades de programación y ciberseguridad tan avanzadas que la empresa ha decidido vetar su lanzamiento al público general por considerarlo un riesgo para la seguridad global.

Entre las empresas que pueden acceder de momento se encuentran Amazon, Apple, Google, Microsoft, Nvidia, CrowdStrike, JPMorgan Chase, Cisco, Broadcom, Palo Alto Networks y la Linux Foundation.

El objetivo es que estos gigantes utilicen la potencia de Mythos para identificar y parchear vulnerabilidades en la infraestructura crítica de ‘software’ antes de que actores malintencionados puedan explotarlas. EFE

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