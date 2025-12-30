El Eurotúnel dice que esta noche regresa a la normalidad el tráfico de trenes del Eurostar

París, 30 dic (EFE).- La empresa Getlink, que gestiona el Eurotúnel por donde pasan los trenes Eurostar con origen y destino a Londres en las líneas con París, Bruselas y Amsterdam, aseguró este viernes que el tráfico regresará a la normalidad esta misma noche.

«Los trabajos proseguirán esta tarde y permitirán un retorno a la normalidad durante la noche», precisó Getlink, en un comunicado, mientras que los pasajeros afectados lamentaron las consecuencias del bloqueo, en plenas vacaciones navideñas.

El tráfico del Eurostar ha tenido hoy fuertes perturbaciones, dejando a numerosos pasajeros sin poder embarcar, debido a un incidente del suministro eléctrico en el cableado superior del Eurotúnel, una infraestructura que pasa bajo el Canal de la Mancha.

Este problema provocó que una ‘navette Shuttle’ (un tren que transporta coches y camiones) se quedase completamente detenida en el interior del túnel.

Según Getlink, «la reanudación gradual del tráfico continúa», al tiempo que «la circulación se está realizando de manera alterna en ambos sentidos».

La empresa que gestiona los trenes de pasajeros, Eurostar, aconsejó durante la jornada a sus clientes que aplacen sus viajes a otra fecha si es posible, para lo cual les ofrecen un canje gratuito.

Eso significa que en los tres próximos meses sus clientes pueden elegir entre un cambio de billete para otra fecha, en la que haya una plaza disponible en la misma clase; o bien recibir un bono que podrían utilizar en un viaje en Eurostar durante 12 meses, o pedir el reembolso del valor del billete.

Pasajeros en el limbo

Miles de viajeros se han visto afectados por la incidencia, que ha provocado aglomeraciones en la Estación del Norte de París y causado importantes pérdidas económicas a muchos viajeros.

Es el caso del londinense Stephen Baron, que había organizado un viaje a París con su familia por 1.500 euros y que a mediodía de este martes ha recibido la noticia de que su tren se había cancelado mientras se hallaba en lo alto de la Torre Eiffel.

«Hemos tenido que bajar enseguida y tratar de arreglarlo. Hemos cambiado la reserva porque nos daba la opción y reservamos un tren que en la aplicación parecía que estaba bien. Así que hemos salido corriendo con nuestras maletas, nos hemos metido en un taxi y, tan pronto como hemos entrado por la puerta de la estación, hemos recibido un mensaje que decía que nuestro tren se había vuelto a cancelar. Hemos perdido mucho dinero», se quejó Baron en declaraciones a EFE.

Otro turista, Guilroy Guedes, que trataba de regresar a Londres tras haber visitado Disneyland París con su familia, ha lamentado que Eurostar «no esté dando ninguna alternativa» y ha definido la situación como «caótica».

«Han dicho que pueden reembolsarnos el billete, pero si para volver a casa tenemos que pagar un barco, un ferry o un vuelo, no nos lo pagarán. Así que tenemos que quedarnos aquí, y nos han dicho que normalmente tardan un día, pero no pueden garantizarlo», ha añadido.

Jonathan Mills, padre de una familia que había pagado 190 libras esterlinas por persona para visitar París -un total de 870 euros al cambio-, ha reiterado las palabras de Guedes y destacó la sensación de incertidumbre.

«No hay mucha información, nos dicen que bajemos aquí y no hay aviones. Los precios han subido por presión de la oferta y la demanda, y los autocares son horribles. Así que no estoy seguro de qué vamos a hacer», manifestó. EFE

