El excandidato presidencial Salvador Nasralla insiste en el recuento de votos en Honduras

3 minutos

Tegucigalpa, 2 ene (EFE).- El excandidato presidencial del conservador Partido Liberal de Honduras, Salvador Nasralla, reiteró este viernes su exigencia al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que se «cuenten los votos» pendientes y acusó a las consejeras Ana Paola Hall (presidenta) y Cossette López de obedecer a un «capo» para bloquear el proceso.

«Cuenten los votos Ana Paola Hall y Cossette López o, por lo menos, digan quién es el capo que les ordena no contarlos», subrayó Nasralla a través de la red social X, donde sostuvo que, de contabilizarse la totalidad de los sufragios, él resultaría ganador de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre por una diferencia de 300.000 votos.

El CNE declaró el 24 de diciembre al candidato Nasry ‘Tito’ Asfura, del también conservador Partido Nacional, presidente electo de Honduras, tras obtener el 40,26 % de los votos en las elecciones; resultados que Nasralla no reconoce, asegurando que «no refleja la verdad» de la voluntad popular y que le hicieron «fraude» en los comicios.

Asfura, exalcalde de Tegucigalpa y que recibió durante la campaña el respaldo público del presidente estadounidense, Donald Trump, consiguió 1.479.822 votos, seguido de Nasralla, quien obtuvo 1.452.796 sufragios, una ajustada diferencia de unos 27.000 votos, de acuerdo con la resolución del CNE.

La arremetida de Nasralla se produce dos días después de que la presidenta del CNE defendiera la integridad del proceso y negara que se haya cometido fraude durante los comicios.

«No le he hecho ningún fraude a SN (Salvador Nasralla) ni a nadie, tampoco se les ha robado nada», subrayó Hall, representante del Partido Liberal en el CNE.

Hall afirmó que, pese a tratarse del “proceso electoral más conflictivo de la historia reciente” del país, el CNE entregó “al pueblo la paz de una elección general impecable, calificada de ejemplar por observadores imparciales y por el mundo”.

También reconoció «un estrecho margen de diferencia a nivel presidencial» entre los primeros dos candidatos, pero aseguró que Nasralla «no ganó» las elecciones.

Además del nivel presidencial, Nasralla exigió el recuento “urgente” de 410 urnas en el municipio de Choloma, en el departamento norteño de Cortés, al sostener que su candidato a diputado, Óscar Muñoz, fue el más votado entre todas las fuerzas políticas.

«Con casi 220.000 votos, los narcos que manejan esta mafia desde los tres partidos lo están dejando afuera junto al abogado garífuna Norman Jiménez. No quieren gente honrada en el Congreso (Parlamento)», enfatizó.

Honduras oficializó los resultados en los niveles municipal y legislativo el pasado 30 de diciembre, al límite del plazo legal, cerrando un mes de incertidumbre marcado por las impugnaciones tanto de Nasralla como del gobernante del Partido Libertad y Refundación (Libre), cuya candidata, Rixi Moncada, quedó en tercer lugar.

Al menos una treintena de impugnaciones serán conocidas en las próximas horas por el Tribunal de Justicia Electoral (TJE). EFE

