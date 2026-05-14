El expresidente colombiano Ernesto Samper se suma a la campaña presidencial de Iván Cepeda

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Bogotá, 13 may (EFE).- El expresidente colombiano Ernesto Samper (1994-1998) se sumó este miércoles a la campaña presidencial del senador de izquierdas Iván Cepeda con el objetivo de «profundizar el cambio» impulsado por el actual Gobierno, liderado por el mandatario Gustavo Petro.

«Este respaldo también debe ser el punto de partida para construir un gran frente progresista y socialdemócrata, amplio y mayoritario, en el que quepamos todas y todos los que creemos en la paz, la justicia social y un mejor país para las nuevas generaciones», expresó Samper en X.

El exgobernante añadió que apoyará a Cepeda en las elecciones del próximo 31 de mayo porque comparte con él «tres convicciones fundamentales para el futuro de Colombia».

«La primera: profundizar las reformas sociales que permitan cerrar las brechas de desigualdad. Tierras, pensiones, salarios y una renta básica que garantice un mínimo vital para los colombianos más pobres. La segunda: trabajar por el Sur Global, el multilateralismo y una América Latina integrada frente al autoritarismo, la hegemonía y la derechización del mundo», señaló Samper.

La última, agregó, es «seguir construyendo una paz social territorial».

«La paz no es reversible y la alternativa para Colombia es paz o paz porque hay miles de víctimas que siguen esperando justicia y verdad», señaló Samper sobre este tema, en el que coincide con Cepeda, quien ha sido parte de los equipos negociadores del Estado colombiano en los diálogos con las guerrillas de las FARC en el pasado, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el Gobierno Petro.

La carrera por la Presidencia de Colombia a poco más de dos semanas de las elecciones parece estar disputada entre el senador Cepeda y el ultraderechista Abelardo de la Espriella.

Cepeda, del Pacto Histórico, partido de Petro, tiene una intención de voto del 37,2 %, mientras que De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, marca el 20,4 %, según la encuesta hecha por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) y publicada el pasado 3 de mayo.

En tercer puesto, más rezagada, aparece Paloma Valencia, del partido de dertecha Centro Democrático, con el 15,6 %. EFE

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