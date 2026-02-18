El expresidente de Kosovo se declara «completamente inocente» ante un tribunal de La Haya

El expresidente de Kosovo y jefe político de la guerrilla kosovar de finales de los años 1990, Hashim Thaçi, aseguró este miércoles ser «completamente inocente» en la última audiencia de su juicio por crímenes de guerra ante un tribunal especial en La Haya.

En el proceso que se abrió en abril de 2023, Thaçi y otros tres acusados están imputados por asesinatos, torturas, persecución y detención ilegal de cientos de civiles y no combatientes, incluidos serbios, romaníes y albanokosovares considerados opositores políticos, en decenas de lugares de Kosovo y de la vecina Albania.

«Durante casi tres años, en esta sala de audiencias, han escuchado las acusaciones de la fiscalía. También han escuchado la verdad. Solo hay una verdad. Soy completamente inocente», declaró Thaçi, de 57 años, dirigiéndose al tribunal.

Más de cinco años después de haber dimitido de su cargo de presidente de Kosovo y de su ingreso en prisión en noviembre de 2020, Thaçi aseguró que las pruebas presentadas por la fiscalía son «acusaciones infundadas que no se sostienen».

El 9 de febrero, cuando empezaron los alegatos finales, la fiscal Kimberly West solicitó 45 años de prisión para Thaçi y sus tres coacusados en el proceso.

Hashim Thaçi está considerado uno de los fundadores del movimiento guerrillero kosovar. Fue el jefe del ala política del Ejército de Liberación de Kosovo (UCK) durante el conflicto contra las fuerzas serbias (1998-1999).

Los otros tres acusados juzgados en el mismo proceso son Jakup Krasniqi, el portavoz del UCK en el momento de los hechos, Kadri Veseli, uno de los aliados políticos más cercanos de Thaçi y jefe de la inteligencia de la guerrilla, y Rexhep Selimi, su jefe de operaciones.

Todos se declararon no culpables al inicio de su juicio. Cerca de 13.000 personas murieron en este conflicto, entre ellas 11.000 albanokosovares, en su mayoría civiles.

