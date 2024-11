El expresidente ecuatoriano Jamil Mahuad dice que Venezuela requiere apoyo internacional

Asunción, 28 nov (EFE).- El expresidente de Ecuador Jamil Mahuad (1998-2000) consideró este jueves que Venezuela requiere mayor apoyo internacional luego de la crisis provocada por las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que se proclamó la reelección de Nicolás Maduro, un resultado cuestionado por la oposición y parte de la comunidad internacional.

El exjefe de Estado refirió a EFE que la elección venezolana mostró que el destino del país caribeño «no se resuelve» en un nivel interno, sino «en la mesa del ajedrez mundial», debido a la riqueza de sus recursos naturales, su economía y posición geográfica estratégica.

«Entonces, ya no pueden hacer más en Venezuela, ese pueblo es heroico, lo que ha hecho (la opositora venezolana) María Corina Machado merece toda la admiración del mundo, pero ya no pueden ir más allá», sostuvo Mahuad que asistió esta jornada a la segunda edición del Foro Latinoamericano de las Ideas (FLI) reunido en Asunción.

«Necesitan apoyo internacional, en serio», añadió el político al explicar que los venezolanos han sido detenidos, torturados y perseguidos por oponerse a los resultados proclamados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que dieron como ganador a Maduro, cuando el organismo no ha publicado las actas con los resultados desagregados de las elecciones.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición opositora del país, presentó por su parte unas actas que dan la victoria a su candidato, Edmundo González Urrutia, quien desde septiembre se encuentra exiliado en España denunciando una persecución de las autoridades venezolanas.

Mahuad respaldó la sanción que impuso el miércoles Estados Unidos a 21 altos cargos de Venezuela a los que acusa de «represión» y de intentar «robar las elecciones» de julio pasado, y esperó que esa política internacional no sea ambivalente.

«Lo que hay que pedir es que tengan una política internacional, una, con dirección, no con bandazos, no que toman presos a los narcosobrinos y luego los sueltan, no que ponen sanciones y luego las levantan, no», criticó el político.

En ese sentido exigió «una sola política coherente donde nos podamos alinear en la defensa real de la democracia y caminar por ahí».

Reflexionó que impedir que asuma el cargo González, que consideró «ganó con 27 puntos de diferencia» a Maduro, implica un riesgo para el resto de América Latina.

«Nos deja varias lecciones la experiencia venezolana: Primera, la lección dolorosa de que el pueblo venezolano vota, pero no elige», afirmó. EFE

