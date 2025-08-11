The Swiss voice in the world since 1935

El expresidente Uribe afirma que con muerte de Miguel Uribe Turbay «mataron la esperanza»

Bogotá, 11 ago (EFE).- El expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) afirmó este lunes que, con la muerte del senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, dos meses después de ser gravemente herido en un atentado, «mataron la esperanza».

«El mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia», dijo el expresidente, quien no tiene parentesco con el senador, pero es el fundador y líder del partido de derecha Centro Democrático, al que pertenecía el político asesinado.

Uribe Turbay, de 39 años, estaba ingresado desde el 7 de junio, día del atentado, en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, donde falleció esta madrugada, según informó su esposa, María Claudia Tarazona. EFE

