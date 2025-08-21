El fútbol chileno denuncia «pasividad» de Independiente ante violencia en la Sudamericana

3 minutos

Santiago de Chile, 21 ago (EFE).- La Asociación Nacional de Fútbol Profesional chileno denunció este jueves la «pasividad» del Independiente argentino ante las agresiones de su barrabrava (hinchada violenta) a seguidores del Universidad de Chile, su rival en octavos de final de la Copa Sudamericana, cuyo partido de vuelta fue suspendido ya avanzado el primer tiempo.

«La ANFP repudia categóricamente los graves hechos de violencia ocurridos en las tribunas del Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, que obligaron a cancelar el encuentro (…) por los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana», expresó la institución en un comunicado.

El partido fue cancelado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), luego que se detuviera en el minuto 48 debido a los incidentes al término del primer tiempo, cuando estaba igualado 1-1.

«Las graves agresiones de parte de los barra brava de Independiente en contra de los hinchas de Universidad de Chile presentes en el estadio ante la pasividad del club organizador del encuentro, exceden todo tipo de límites que deben regir nuestro deporte», añadió.

El ente rector del fútbol chileno, que dirige Pablo Milad, exigió a «todos los actores competentes, los dirigentes de Independiente y las autoridades argentinas esclarecer cuanto antes estos gravísimos hechos y aplicar las más altas sanciones en contra de quienes resulten responsables».

El cuadro universitario estaba en ventaja en la serie ante el equipo argentino para avanzar a cuartos de final, tras ganar en el duelo de ida por 1-0 en el Estadio Nacional de Santiago, el pasado miércoles, y se espera por la decisión de Conmebol, que determinará el resultado final.

«La CONMEBOL se encuentra en contacto permanente con las autoridades de seguridad y monitorea de cerca la situación de las personas afectadas. Asimismo, la Institución actuará con la mayor firmeza, de acuerdo con el reglamento de la Comisión Disciplinaria», anunciaron en un comunicado de repudio a lo acontecido.

Asimismo, informa que la Unidad Disciplinaria tomará cuenta de los datos e información recabados sobre los hechos para la aplicación de las sanciones correspondientes.

Sin custodia

La ANFP mostró su solidaridad con los hinchas heridos, que hasta el momento se contabilizan en 19, según los datos facilitados por el club chileno, si bien desde Argentina las autoridades informan de 22, y con sus familias al tiempo que ofreció su «total apoyo» al Universidad de Chile y sus dirigentes.

La U de Chile denunció que el autobús del equipo de jugadores y cuerpo técnico que los trasladó al aeropuerto en Buenos Aires, en la mañana de este jueves, para el regreso a Santiago «no contó con la escolta policial que indica el reglamento de Conmebol».

El presidente del club chileno, Michael Clark, acusó de «deshumanización» las declaraciones del presidente de Independiente, Néstor Grindetti, quien en medio de la crisis apuntó contra los azules responsabilizándolos de lo ocurrido y exigiendo sanción.

«No están a la altura, es una muestra de deshumanización de lo que pasó. Vinimos a ver un partido de fútbol y terminamos en esto, pero estar preocupado de los puntos y quien tuvo la culpa ante los hechos que vimos no corresponde y habla muy mal de ellos», señaló.

Clark destacó que durante la visita del equipo argentino a Santiago, la pasada semana, contaron con total seguridad y se tomaron todas las precauciones, lo cual no pasó en el estadio de Avellaneda, según dijo. EFE

