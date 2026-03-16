El FAS extiende su ventaja en la cima de la Liga de El Salvador

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San Salvador, 15 mar (EFE).- El Futbolistas Asociados Santanecos (FAS) extendió su ventaja en la cima de la clasificación del Clausura 2026 de la Liga de El Salvador con 30 puntos, una diferencia de 7 enteros sobre el segundo lugar.

Los Tigres del FAS, el club más laureado del fútbol salvadoreño, dieron cuenta en esta fecha 12 del Isidro Metapán por 0-3, equipo que se quedó en el séptimo puesto con 17 unidades.

Además de su victoria, la caída por 2-1 del Luis Ángel Firpo ante el Municipal Limeño le permitió al FAS agrandar su ventaja de puntos.

Con este resultado, los Pamperos del Firpo se fueron a tercer lugar con 23 enteros y los Cucheros del Limeño al quinto lugar con 21 unidades.

La sorpresa de la jornada la dio el Inter Fa al derrotar por 2-0 al Alianza, lo que le valió llegar al segundo lugar con 23 puntos, con mejor cuota goleadora que el Firpo, y dejar a su rival en el cuarto puesto con 22 enteros.

En la sexta plaza se posicionó el Águila con 19 unidades tras caer por 2-0 frente al Platense, noveno con 12 puntos.

El Cacahuatique y el Zaragoza igualaron sin tantos, resultados que los dejó en el octavo y duodécimo lugar con 14 y 3 puntos, respectivamente.

El Fuerte San Francisco se ubicó en el décimo puesto con 8 puntos tras ganarle por 2-1 al Hércules, que se quedó undécimo con 6 enteros.

La lucha por la clasificación de goleadores la encabeza el salvadoreño Emerson Mauricio con 11 tantos y le sigue el colombiano Carlos Bogotá, con 8 anotaciones.

Tras 22 fechas de etapa regular, lo equipos que terminen entre los primeros 8 avanzarán a los cuartos de final para eliminarse a doble juego hasta llegar a al final, que se disputa a partido único. EFE

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