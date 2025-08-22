The Swiss voice in the world since 1935

El FBI registra la casa de John Bolton, el exasesor de seguridad nacional de Trump

Washington, 22 ago (EFE).- El Buró Federal de Investigaciones (FBI) registró esta mañana la casa de John Bolton, exasesor de seguridad nacional de Donald Trump y crítico con el actual presidente de Estados Unidos, como parte de una investigación sobre documentos clasificados, según informó el canal NBC News.

El FBI indicó que está «realizando actividad autorizada en la zona» donde reside Bolton en el estado de Maryland, mientras medios digitales como The Bulwark compartieron fotografías del fuerte dispositivo policial en el lugar. EFE

