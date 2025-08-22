The Swiss voice in the world since 1935

El FBI registra la casa del exasesor de seguridad nacional de Trump John Bolton

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Washington, 22 ago (EFE).- El Buró Federal de Investigaciones (FBI) registró este viernes la casa del exasesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y crítico con él, John Bolton como parte de una investigación sobre documentos clasificados, según informó el canal NBC News.

El FBI indicó que está «realizando actividad autorizada en la zona» donde reside Bolton en el estado de Maryland, mientras que medios digitales como The Bulwark compartieron fotografías del fuerte dispositivo policial en el lugar desde primeras horas.

El registro del FBI comenzó sobre las 7 de la mañana en la vivienda de Bolton en Bethesda (Maryland), muy cerca de Washington, para determinar si ha compartido ilegalmente o posee información clasificada, según fuentes cercanas a la investigación citadas por medios estadounidenses.

El director del FBI, Kash Patel, publicó esta mañana un mensaje en la red social X en el que asegura que «NADIE está por encima de la ley» y que los agentes del FBI están en una «misión», sin aclarar si se refería a estos registros de la vivienda de Bolton, mientras que su número dos, Dan Bongino, dijo que «no se va a tolerar la corrupción pública».

Por el momento, no se han hecho públicos los documentos judiciales contra Bolton, una voz muy crítica con Trump, que justifican este registro policial por motivos de seguridad nacional.

Bolton, que frecuentemente da entrevistas para criticar la política internacional de Trump, ya fue objeto de un intento frustrado de la primera Administración Trump para detener la publicación de su libro «The Room Where It Happened» por supuestamente contener información clasificada.

Bolton fue el tercer asesor de seguridad nacional de Trump en su primer mandato y ocupó ese puesto durante año y medio. Cuando fue cesado, Trump argumento que Bolton intentaba empujarle hacia una acción militar en Irán.

Más recientemente, Bolton ha sido muy crítico con la cumbre de Trump con el presidente ruso, Vladímir Putin, que ha asegurado está manipulando al presidente estadounidense a favor de los intereses rusos. EFE

jmr/ajs

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
14 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
21 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR