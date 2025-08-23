The Swiss voice in the world since 1935

El fin de los incendios en España «está mucho más cerca»

El fin de los grandes incendios que durante dos semanas han asolado España, provocando cuatro muertos y arrasando más de 350.000 hectáreas, «está mucho más cerca», dijo este sábado la directora de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, a la televisión pública TVE.

«Ya queda menos y ya el final está mucho más cerca», explicó, recalcando que se trata de unos incendios muy «traicioneros» y que «hay que hacer un último esfuerzo para acabar con esta terrible situación».

Barcones explicó que quedan «18 incendios forestales activos, de ellos 17 están en situación operativa 2» –representan un peligro para personas y viviendas–, y preocupa «especialmente» el de Igüeña, en la provincia de León, en la región noroccidental de Castilla y León.

Aun así, «el sentimiento generalizado es de mejoría, de evolución favorable, de que ya queda menos», insistió. 

Cientos de personas y numerosos pueblos siguen evacuados por la amenaza de los fuegos, pero muchos vecinos han podido regresar a sus casas en las últimas 24 horas.

Los grandes incendios han afectado especialmente a toda la mitad oeste del país, sobre todo a las regiones de Galicia, Castilla y León y Extremadura.

Se iniciaron en medio de una ola de calor que duró 16 días y dejó temperaturas de 40 ºC por todo el país, e incluso de 45 ºC en varios puntos del sur.

Con la ola de calor acabada, la humedad más alta y el viento menos fuerte, «las condiciones son más favorables» para la extinción, insistió Barcones.

