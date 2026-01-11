El fiscal general de Venezuela informa que policía detenido murió de un paro cardíaco

Caracas, 11 ene (EFE).- El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, confirmó este domingo la muerte del policía Edison José Torres Fernández, de 52 años, detenido desde diciembre pasado, y dijo que falleció luego de sufrir «un evento cerebrovascular seguido de un paro cardíaco».

Según un comunicado oficial, Torres Fernández murió el sábado «mientras recibía atención médica en el Hospital Dr. Domingo Luciani», en Caracas, adonde, aseguró el fiscal, fue «trasladado de manera inmediata» tras una «descompensación súbita de salud».

El funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ingresó «con signos vitales» y fue «atendido oportunamente por personal médico», pero «sufrió un evento cerebrovascular seguido de un paro cardíaco, que ocasionó su fallecimiento», señaló el titular del Ministerio Público (MP, Fiscalía).

Torres Fernández estaba «detenido desde el 11 de diciembre de 2025, a la orden del Tribunal Segundo de Control con competencia en Terrorismo del Área Metropolitana de Caracas», por su supuesta vinculación con «actividades delictivas detectadas por organismos de seguridad del Estado», agregó Saab.

Sin embargo, organizaciones no gubernamentales (ONG) que denunciaron previamente su muerte bajo custodia del Estado aseguraron que el policía había sido detenido por «compartir mensajes críticos» contra el chavismo.

«De manera extraoficial, se le imputaron delitos de traición a la patria y asociación para delinquir», señaló la madrugada de este domingo la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp).

Vente Venezuela, el partido de la líder opositora y nobel de paz María Corina Machado, se solidarizó con los familiares y aseguró que su muerte «no quedará impune» ya que, expresó, la justicia «alcanzará a cada uno de los responsables de este horror».

La muerte del policía ocurrió mientras familiares de cientos de presos políticos se mantienen a la espera de excarcelaciones luego de que las autoridades anunciaran el jueves la liberación de un «número importante de personas».

Sin embargo, organizaciones no gubernamentales y la oposición mayoritaria denuncian que el proceso ha avanzado a cuentagotas.

Hasta el mediodía hora local de este domingo, la ONG Foro Penal contaba solo 17 excarcelaciones, por lo que dijo que aún quedaban 803 presos políticos, mientras que la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), computaba 22 liberaciones hasta la tarde del sábado.

La PUD llamó a las autoridades a «acelerar los procesos de excarcelaciones para que finalmente cese el sufrimiento». EFE

